Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будет с изъятыми деньгами украинского «Ощадбанка»: Венгрия внесла интересное предложение

Парламент Венгрии рассмотрит вопрос о заморозке изъятых у Киева денег и золота.

В парламенте Венгрии сделали предложения относительно дальнейшей судьбы денег и драгоценного металла, изъятых у «инкассаторов» украинского «Ощадбанка». Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов и евро, а также слитках золота. По словам руководителя фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиша, все это богатство могут временно заморозить.

«Мы вносим в парламент проект закона, который предоставляет дополнительные полномочия следственным органам и дает им 60 дней, чтобы рассмотреть все вопросы, связанные с изъятием этих ценностей, и принять соответствующие меры», — сказал Кочиш, который является соавтором упомянутого законопроекта.

Обращение парламентария было показано в эфире телеканала М1. Глава фракции напомнил, что перевозка ценностей осуществлялась украинцами при весьма подозрительных. Даже сама сумма изъятого, по его словам, огромна.