Что будет с изъятыми деньгами украинского «Ощадбанка»: Венгрия внесла интересное предложение

В парламенте Венгрии сделали предложения относительно дальнейшей судьбы денег и драгоценного металла, изъятых у «инкассаторов» украинского «Ощадбанка». Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов и евро, а также слитках золота. По словам руководителя фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиша, все это богатство могут временно заморозить.