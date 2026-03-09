Что будет с изъятыми деньгами украинского «Ощадбанка»: Венгрия внесла интересное предложение

В парламенте Венгрии сделали предложения относительно дальнейшей судьбы денег и драгоценного металла, изъятых у «инкассаторов» украинского «Ощадбанка». Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов и евро, а также слитках золота. По словам руководителя фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиша, все это богатство могут временно заморозить.
«Мы вносим в парламент проект закона, который предоставляет дополнительные полномочия следственным органам и дает им 60 дней, чтобы рассмотреть все вопросы, связанные с изъятием этих ценностей, и принять соответствующие меры», — сказал Кочиш, который является соавтором упомянутого законопроекта.
Обращение парламентария было показано в эфире телеканала М1. Глава фракции напомнил, что перевозка ценностей осуществлялась украинцами при весьма подозрительных. Даже сама сумма изъятого, по его словам, огромна.