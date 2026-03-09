Минобороны: Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ за шесть часов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник за шесть часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного тип», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, российские военные перехватили десять дронов противника над Курской областью, еще восемь беспилотников было сбито над Белгородской областью. Три вражеских БПЛА ликвидировано над Брянской областью.
Как писал сайт KP.RU, в праздничный день 8 марта российские бойцы во второй половине дня за четыре часа перехватили 170 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. В Минобороны отметили, что большего всего — 73 беспилотника украинских боевиков было уничтожено над территорией Брянской области.