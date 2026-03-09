Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ за шесть часов

Украинские боевики пытались атаковать три региона России.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник за шесть часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного тип», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, российские военные перехватили десять дронов противника над Курской областью, еще восемь беспилотников было сбито над Белгородской областью. Три вражеских БПЛА ликвидировано над Брянской областью.

Как писал сайт KP.RU, в праздничный день 8 марта российские бойцы во второй половине дня за четыре часа перехватили 170 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. В Минобороны отметили, что большего всего — 73 беспилотника украинских боевиков было уничтожено над территорией Брянской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше