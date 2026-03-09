В Сети появились кадры погони F-16 за иранским дроном над пляжем в Дубае

В Сети распространилось видео погони истребителя F-16 ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за иранским дроном Shahed.
На кадрах, снятых с территории пляжа, в небе показан пролет беспилотника Shahed, который исчезет за горизонтом. Спустя некоторое время появляется самолет F-16, он наносит удар по цели. Отмечается, что истребитель атаковал дрон, который летел на очень низкой высоте.
Ранее в ОАЭ заявили гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО.
