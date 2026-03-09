Четыре жителя Запорожской области получили ранения при атаке ВСУ: пострадали дети

Украинские дроны в течение дня осуществляли попытки атак на российские регионы. Системы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник за шесть часов 9 марта. ВС РФ перехватили десять дронов над Курской областью, восемь беспилотников было сбито над Белгородской областью.