Четыре жителя Запорожской области получили ранения при атаке ВСУ: пострадали дети

Боевики ВСУ вновь обстреляли территорию Запорожской области. Они нанесли удар беспилотниками 9 марта. В результате атаки на автобус пострадали трое детей и спортивный тренер. Об этом оповестил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
По его данным, автобус находился на заправке. Все пострадавшие госпитализированы. Губернатор назвал атаку ВСУ «актом вопиющего терроризма».
«Осколками был поврежден детский автобус спортивной школы, в котором дети ездили с соревнований. Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения», — сообщил Евгений Балицкий.
Украинские дроны в течение дня осуществляли попытки атак на российские регионы. Системы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник за шесть часов 9 марта. ВС РФ перехватили десять дронов над Курской областью, восемь беспилотников было сбито над Белгородской областью.