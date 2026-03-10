Украина паникует из-за конфискации в Венгрии миллионов Ощадбанка, Будапешт подозревает вмешательство в выборы

Киев в панике после того, как Венгрия конфисковала золото, а также десятки миллионов долларов и евро наличными, которые перевозили сотрудники украинского «Ощадбанка».
«Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», — сказал журналистам глава МИД Петер Сийярто после того, как посла Венгрии в Киеве повторно вызвали в украинское внешнеполитическое ведомство.
Министр назвал ввоз на территорию Венгрии крупной суммы «проблемой национальной безопасности» и подчеркнул, что обстоятельства ввоза этих денег были «подозрительными».
«Имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов какое-либо отношение ко все более очевидному вмешательству украинцев в венгерские парламентские выборы?» — задался вопросом Сийярто.
Напомним, в Венгрии задержали 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммовых слитков золота, которые перевозились украинцами якобы в интересах «Ощадбанка». При этом глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что ценности не будут возвращены Украине, пока не будет досконально выяснены все обстоятельства их перемещения по территории Венгрии.
При этом украинский «Ощадбанк» требует от Венгрии вернуть деньги и ценности.
Ранее политик Медведчук заявил, что Киев вмешивается во внутренние дела Венгрии и пытается повлиять на исход предстоящих выборов в стране.