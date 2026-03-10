Украина паникует из-за конфискации в Венгрии миллионов Ощадбанка, Будапешт подозревает вмешательство в выборы

Напомним, в Венгрии задержали 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммовых слитков золота, которые перевозились украинцами якобы в интересах «Ощадбанка». При этом глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что ценности не будут возвращены Украине, пока не будет досконально выяснены все обстоятельства их перемещения по территории Венгрии.