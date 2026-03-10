Украинский военком Коломиец из Бучи задекларировал килограмм золота

Сообщается, что Коломиец в декларации за 2025 год указал, что в его совместном с женой владении находятся 35 000 долларов, 8,5 тысячи евро и золотые слитки общей стоимостью в 175,4 тысячи долларов. При этом его официальный доход за 2025 год составил 335,57 тысячи гривен, что эквивалентно 7,6 тысячи долларов.