Стало известно, на что солдаты ВСУ тратят заработанное: у ликвидированного боевика нашли планер с расчётами

Солдаты ВСУ за службу на линии боевого соприкосновения получают 100 тысяч гривен (180 тысяч рублей). У одного из ликвидированных в Запорожской области военных при себе нашли планер с расчетами расходов. На что тратят заработанное в ВСУ, рассказывает «Российская газета».
Солдат Павел Гордиенко подробно расписывал свои расходы. Из 100 000 гривен 10 000 он откладывал на инвестиции. Еще 10 тысяч оставлял на личные траты.
Известно, что половину всей суммы ликвидированный боевик откладывал некой Марте. Еще 20 тысяч предназначались куму Андрею. Пять тысяч уходили в «общак».
Днем ранее в зоне проведения СВО ликвидировали летчика ВСУ Александра Довгача. Полковник был командиром 39-й бригады тактической авиации. Он убит при выполнении боевой задачи.