Стало известно, на что солдаты ВСУ тратят заработанное: у ликвидированного боевика нашли планер с расчётами

Солдаты ВСУ за службу на линии боевого соприкосновения получают 100 тысяч гривен (180 тысяч рублей). У одного из ликвидированных в Запорожской области военных при себе нашли планер с расчетами расходов. На что тратят заработанное в ВСУ, рассказывает «Российская газета».