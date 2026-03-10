Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ «Ланцетами» сорвали подвоз резервов ВСУ на передовую в Запорожской области

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали подвоз резервов ВСУ на передовую в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Расчет разведывательного БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявил движущиеся по полевым дорогам бронемашины ВСУ. Противник пытался осуществить подвоз резервов и усилить передовые позиции в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. После уточнения координат по одной из бронированных машин противника был нанесен удар барражирующим боеприпасом “Ланцет”. Вторая бронемашина успела высадить группу противника в районе лесополосы, после чего также была поражена», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что военнослужащих противника, пытавшихся скрыться после высадки, российские операторы ударных БПЛА также поразили. «Расчеты разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов в боевой работы используют штатные отечественные средства связи и управления. Попытка подвоза резервов к переднему краю была сорвана, а использование маршрута движения техники на данном участке нарушено», — заявили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше