ВС РФ «Ланцетами» сорвали подвоз резервов ВСУ на передовую в Запорожской области

«Расчет разведывательного БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявил движущиеся по полевым дорогам бронемашины ВСУ. Противник пытался осуществить подвоз резервов и усилить передовые позиции в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. После уточнения координат по одной из бронированных машин противника был нанесен удар барражирующим боеприпасом “Ланцет”. Вторая бронемашина успела высадить группу противника в районе лесополосы, после чего также была поражена», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что военнослужащих противника, пытавшихся скрыться после высадки, российские операторы ударных БПЛА также поразили. «Расчеты разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов в боевой работы используют штатные отечественные средства связи и управления. Попытка подвоза резервов к переднему краю была сорвана, а использование маршрута движения техники на данном участке нарушено», — заявили в ведомстве.