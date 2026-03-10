Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы БПЛА Южной группировки поразили 56 блиндажей и укрытий ВСУ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Южная» за сутки поразили 56 блиндажей и укрытий для живой силы ВСУ. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

«Войсками беспилотных систем поражены 56 блиндажей и укрытий для живой силы противника, 27 антенн связи и управления, 7 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и терминал Starlink», — сказал Третьяков.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше