Операторы БПЛА Южной группировки поразили 56 блиндажей и укрытий ВСУ

«Войсками беспилотных систем поражены 56 блиндажей и укрытий для живой силы противника, 27 антенн связи и управления, 7 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и терминал Starlink», — сказал Третьяков.
