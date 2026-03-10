Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовики «Востока» заняли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Штурмовые подразделения 36-й бригады 29-й армии группировки войск «Восток» при поддержке беспилотной авиации заняли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, уничтожив до восьми военнослужащих противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Провели разведку местности, выявили до восьми военнослужащих противника и приняли решение действовать двумя двойками. Группы максимально скрытно подвели под контролем БПЛА и начали штурм. В ходе боя взаимодействие с операторами беспилотников было постоянным — они видели обстановку, подсказывали, где появляется противник, справа или слева, и это позволяло своевременно реагировать и подавлять его», — рассказал заместитель командира батальона с позывным Крым в видео, предоставленном Минобороны.

В министерстве отметили, что подход к позиции, оборудованной в лесополосе, осложнялся интенсивным огнем артиллерии и атаками беспилотников противника. Несмотря на это, штурмовые группы скрытно вышли на рубеж атаки, обошли опорный пункт, взяли его в кольцо и провели зачистку.

Штурмовик с позывным Мэнни уточнил, что подходили к позициям в условиях плохой видимости, что сыграло на руку российским военнослужащим. На штурм пошли на рассвете, когда местность стала просматриваться.

Занятый рубеж имел важное значение, поскольку через него проходила дорога к следующему населенному пункту. Это обеспечило дальнейшее продвижение российских подразделений в Днепропетровской области, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше