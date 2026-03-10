Штурмовики «Востока» заняли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

«Провели разведку местности, выявили до восьми военнослужащих противника и приняли решение действовать двумя двойками. Группы максимально скрытно подвели под контролем БПЛА и начали штурм. В ходе боя взаимодействие с операторами беспилотников было постоянным — они видели обстановку, подсказывали, где появляется противник, справа или слева, и это позволяло своевременно реагировать и подавлять его», — рассказал заместитель командира батальона с позывным Крым в видео, предоставленном Минобороны.
В министерстве отметили, что подход к позиции, оборудованной в лесополосе, осложнялся интенсивным огнем артиллерии и атаками беспилотников противника. Несмотря на это, штурмовые группы скрытно вышли на рубеж атаки, обошли опорный пункт, взяли его в кольцо и провели зачистку.
Штурмовик с позывным Мэнни уточнил, что подходили к позициям в условиях плохой видимости, что сыграло на руку российским военнослужащим. На штурм пошли на рассвете, когда местность стала просматриваться.
Занятый рубеж имел важное значение, поскольку через него проходила дорога к следующему населенному пункту. Это обеспечило дальнейшее продвижение российских подразделений в Днепропетровской области, подчеркнули в оборонном ведомстве.