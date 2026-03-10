Ричмонд
Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении в ДНР

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, уничтожив тяжелые грузовые коптеры и автотехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боевых вылетов операторам удалось обнаружить передвижение боевой бронированной и автомобильной техники ВСУ по дорогам оккупированной части ДНР. После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника, а также тяжелые грузовые коптеры ВСУ с 82-мм минами и разведывательные квадрокоптеры противника. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты ударных FPV-дронов гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Центр», несмотря на скрытное расположение противника и противодействие вражеских систем РЭБ, наносят огневое поражение ВСУ.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше