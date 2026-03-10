Ударные «Ланцеты» уничтожили танки ВСУ на добропольском направлении

«В ходе боевой работы операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск “Центр” выявили попытку перемещения танков формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения на добропольском направлении. Координаты замаскированных огневых позиций были переданы для дальнейшего огневого поражения расчетам ударных БПЛА “Ланцет” 120-й гвардейской дивизии морской пехоты», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение танков Т-72 и Т-64 ВСУ вместе с живой силой противника.