Трамп заявил, что комплексы ПВО Patriot будут заменены лазерами

Лазерное оружие вскоре заменит для американских военных комплексы противовоздушной обороны (ПВО), включая установки Patriot, заявил президент США Дональд Трамп.
Он прокомментировал ход военной операции против Ирана. По словам главы Белого дома, система Patriot «была невероятной и поразительной технологией».
«И имеющаяся у нас теперь лазерная технология является невероятной. Она выйдет достаточно скоро. Когда лазеры в буквальном смысле слова будут делать то, для чего предназначены Patriot и другие, причем обходясь значительно дешевле», — сказал Трамп на пресс-конференции в Дорале в американском штате Флорида.
При этом американский лидер не стал приводить каких-либо подробностей.
Напомним, 6 марта стало известно, что военная операция против Ирана привела к существенному сокращению запасов ракет для комплексов MIM-104 Patriot. Источники газеты Handelsblatt заявили, что особенно значительные расходы пришлись на первые дни конфликта.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить средства на пополнение запасов ракет. В публикации уточнялось, что первые четыре дня американской военной кампании обошлись Соединённым Штатам приблизительно в 11 миллиардов долларов.