Десантники ВС РФ с помощью дронов сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

На красноармейском направлении операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили бронемашину, пикап и тяжёлые коптеры ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские операторы FPV-дронов из гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, действующие в составе группировки «Центр», помешали украинским формированиям провести ротацию на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Бойцы ВС России в ходе разведки с воздуха обнаружили передвижение боевой бронированной и автомобильной техники ВСУ.

«После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника, а также тяжёлые грузовые коптеры ВСУ с 82-мм минами и разведывательные квадрокоптеры противника», — отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что российские десантники наносят огневое поражение украинским формированиям, несмотря на их скрытное расположение и противодействие со стороны вражеских систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 6 марта в Министерстве обороны РФ проинформировали, что Вооружённые силы России уничтожили пункт управления ВСУ на красноармейском направлении. Удар по цели нанёс расчёт беспилотного летательного аппарата самолётного типа «Молния-2». Бойцы, участвовавшие в поражении вражеского объекта, входят в отряд «Вега» соединения специального назначения группировки «Центр». Ликвидированный пункт управления находился на расстоянии более 40 километров от позиции российского расчёта БПЛА.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше