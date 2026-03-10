Десантники ВС РФ с помощью дронов сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Российские операторы FPV-дронов из гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, действующие в составе группировки «Центр», помешали украинским формированиям провести ротацию на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Бойцы ВС России в ходе разведки с воздуха обнаружили передвижение боевой бронированной и автомобильной техники ВСУ.
«После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника, а также тяжёлые грузовые коптеры ВСУ с 82-мм минами и разведывательные квадрокоптеры противника», — отметили в Минобороны РФ.
В ведомстве обратили внимание, что российские десантники наносят огневое поражение украинским формированиям, несмотря на их скрытное расположение и противодействие со стороны вражеских систем радиоэлектронной борьбы.
Напомним, 6 марта в Министерстве обороны РФ проинформировали, что Вооружённые силы России уничтожили пункт управления ВСУ на красноармейском направлении. Удар по цели нанёс расчёт беспилотного летательного аппарата самолётного типа «Молния-2». Бойцы, участвовавшие в поражении вражеского объекта, входят в отряд «Вега» соединения специального назначения группировки «Центр». Ликвидированный пункт управления находился на расстоянии более 40 километров от позиции российского расчёта БПЛА.