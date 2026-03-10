Уголовные дела против командира «Тигров» закрыли

Абушаев отметил, что за время участия в специальной военной операции неоднократно награждался государственными наградами, что давало право на реабилитацию и прекращение дел. Однако он принял решение не пользоваться этой возможностью и добиваться справедливости через полноценное расследование. Когда сотрудники без его согласия прекращали преследование на основании наград, он обжаловал такие решения.