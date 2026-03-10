Уголовные дела против командира «Тигров» закрыли

«У следователей после проведения дополнительных проверок и разбирательств появились основания для прекращения уголовных дел в отношении меня в связи с моей непричастностью. В рамках проведенных мероприятий доказано отсутствие моей аффилированности с бизнесом родителей и остальных родственников», — написал Абушаев.
Экс-мэр напомнил, что в июле 2024 года публично заявлял о своей непричастности к инциденту в Надеждинском районе и призывал правоохранительные органы к тщательному и беспристрастному расследованию.
Абушаев отметил, что за время участия в специальной военной операции неоднократно награждался государственными наградами, что давало право на реабилитацию и прекращение дел. Однако он принял решение не пользоваться этой возможностью и добиваться справедливости через полноценное расследование. Когда сотрудники без его согласия прекращали преследование на основании наград, он обжаловал такие решения.
«Когда в очередной раз убеждаешься в справедливых решениях руководителей нашей страны, здесь, на СВО, воюется легче», — добавил он.
Рустям Абушаев подчеркнул, что следствие продолжается и обещал держать подписчиков в курсе событий.