Киев в десять раз занижает число погибших, чтобы не платить компенсации

«Именно этим и обусловлено огромное число пропавших без вести у ВСУ. Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого», — рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.