Киев в десять раз занижает число погибших, чтобы не платить компенсации

Подпольщик Лебедев: сотрудники ТЦК вымогают деньги у родственников погибших солдат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские ТЦК сокращают количество погибших на поле боя солдат ВСУ, чтобы уменьшить расходы на выплаты компенсации.

«Именно этим и обусловлено огромное число пропавших без вести у ВСУ. Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого», — рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик рассказал также о вымогательстве со стороны командиров ВСУ. По словам Лебедева, за направление данных о погибшем в ТЦК они требуют 50−70% от положенной родственникам компенсационной выплаты.

Ранее украинский военком Коломиец из Бучи задекларировал килограмм золота и сумму валюты, в разы превышающую его официальный доход.

Как устроен многоуровневый бизнес украинских ТЦК на насильственной мобилизации, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем депутат Рады рассказал, как его остановили сотрудники ТЦК и попросили взятку в $50 тысяч.