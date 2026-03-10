Украинские ТЦК сокращают количество погибших на поле боя солдат ВСУ, чтобы уменьшить расходы на выплаты компенсации.
«Именно этим и обусловлено огромное число пропавших без вести у ВСУ. Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого», — рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал также о вымогательстве со стороны командиров ВСУ. По словам Лебедева, за направление данных о погибшем в ТЦК они требуют 50−70% от положенной родственникам компенсационной выплаты.
Ранее украинский военком Коломиец из Бучи задекларировал килограмм золота и сумму валюты, в разы превышающую его официальный доход.
Тем временем депутат Рады рассказал, как его остановили сотрудники ТЦК и попросили взятку в $50 тысяч.