Пленный ВСУ рассказал о засекреченной ракетной бригаде ВСУ «Нептун»

В ВСУ создана секретная ракетная бригада «Нептун», которая используется для атаки стратегических объектов. В частности, именно это подразделение производит попытки атаковать ракетами Крым. Об этом рассказал сдавшийся в плен военнослужащий Сергей Костецкий, который ранее служил в этой бригаде водителем.
«360-я бригада засекречена, так как выполняет секретные выезды и стреляет по объектам стратегическим, по Крыму», — рассказал Костецкий ТАСС.
По словам Костецкого, личный состав бригады запрещено переводить в штурмовые подразделения, за исключением тех, кто попался на употреблении спиртного или наркотиков.
Тем временем Украина осталась без американских противоракет на фоне войны США и Израиля с Ираном.
