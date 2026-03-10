Ричмонд
Пленный ВСУ рассказал о засекреченной ракетной бригаде ВСУ «Нептун»

Пленный солдат ВСУ Костецкий рассказал, как секретная ракетная бригада атакует Крым.

Источник: Комсомольская правда

В ВСУ создана секретная ракетная бригада «Нептун», которая используется для атаки стратегических объектов. В частности, именно это подразделение производит попытки атаковать ракетами Крым. Об этом рассказал сдавшийся в плен военнослужащий Сергей Костецкий, который ранее служил в этой бригаде водителем.

«360-я бригада засекречена, так как выполняет секретные выезды и стреляет по объектам стратегическим, по Крыму», — рассказал Костецкий ТАСС.

По словам Костецкого, личный состав бригады запрещено переводить в штурмовые подразделения, за исключением тех, кто попался на употреблении спиртного или наркотиков.

Тем временем Украина осталась без американских противоракет на фоне войны США и Израиля с Ираном.

Как ВСУ тратят впустую дорогостоящие ракеты HIMARS на атаки по ложным позициям России под Сумами, читайте здесь на KP.RU.

