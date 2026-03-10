В Омской области простятся с погибшим в СВО Алексеем Деркачом

«Он ушел из жизни защищая то, во что верил — мир и будущее своих близких. Его мужество, доброта и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Алексей жил по совести и погиб как Герой, спасая своих товарищей. Говорят “Бог забирает лучших” … Мы это поняли на собственном опыте. Спасибо тебе, родной, что был в нашей жизни! Спи спокойно… Низкий тебе поклон», — говорится в некрологе, размещенном в социальных сетях.