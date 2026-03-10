В Омской области простятся с погибшим в СВО Алексеем Деркачом

В Омской области состоится церемония прощания с Алексеем Деркачом. 42-летний омич, мобилизованный в сентябре 2022 года, погиб 21 февраля текущего года в ходе наступательных действий. Траурное мероприятие пройдет в соответствии с региональными протоколами увековечения памяти участников СВО.
Алексей проходил службу в боевой бригаде в должности командира стрелкового батальона. За время выполнения задач в зоне специальной военной операции он был представлен к государственным наградам, неоднократно получал ранения и контузии, однако возвращался в строй. Такой пример стойкости и самоотверженности соответствует высоким стандартам воинской службы, предусмотренным федеральным законодательством о статусе военнослужащих.
«Он ушел из жизни защищая то, во что верил — мир и будущее своих близких. Его мужество, доброта и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Алексей жил по совести и погиб как Герой, спасая своих товарищей. Говорят “Бог забирает лучших” … Мы это поняли на собственном опыте. Спасибо тебе, родной, что был в нашей жизни! Спи спокойно… Низкий тебе поклон», — говорится в некрологе, размещенном в социальных сетях.
Похороны бойца состоятся в Омской области.
Редакция «КП-Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким героически погибшего омича.