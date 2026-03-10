В Осинском районе простятся с погибшим участником СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Осинского муниципального района Борис Хошхоев, Игорь Сергеевич родилмя 20 июня 1989 года в селе Северное Новосибирской области. С 2004 года вместе с мамой и сестрой проживал в поселке Приморский Осинского района. Окончив местную школу, Игорь Федин поступил в геологоразведочный колледж. Затем работал в охранном агентстве ГБР в Иркутске.