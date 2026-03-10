В Осинском районе простятся с погибшим участником СВО

IrkutskMedia, 10 марта. Игорь Федин из Осинского района Иркутской области погиб в зоне проведения СВО 19 декабря 2025 года. Военнослужащему было 36 лет.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Осинского муниципального района Борис Хошхоев, Игорь Сергеевич родилмя 20 июня 1989 года в селе Северное Новосибирской области. С 2004 года вместе с мамой и сестрой проживал в поселке Приморский Осинского района. Окончив местную школу, Игорь Федин поступил в геологоразведочный колледж. Затем работал в охранном агентстве ГБР в Иркутске.
29 сентября 2022 года Игорь Сергеевич был мобилизован. Военную службу проходил в зоне проведения специальной военной операции.
Последний раз мужчина выходил на связь 16 декабря 2025 года. Выполняя боевое задание, Игорь Сергеевич погиб.
Во время прохождения службы боец получил звание сержанта, был представлен к награждению медалями «Георгий Жуков», «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции».
Игорь Сергеевич был женат, у него осталось двое детей. С бойцом простятся 11 марта.