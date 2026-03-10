«Делают это лучше, чем Зеленский»: в Госдуме раскрыли, чем обернется для России приход к власти в Киеве Залужного или Буданова*

Пока же, к слову, главарь киевского режима не собирается никуда уходить. Более того, он высказывает Евросоюзу свое неудовольствие. «Просроченный» возмущен, что все отвлеклись на войну с Ираном и забыли про Украину. А именно — о кредите в 90 млрд евро, который ждет Киев.