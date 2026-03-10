Если один из возможных сменщиков главаря киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины, экс-главком ВСУ Валерий Залужный или глава офиса президента Кирилл Буданов*, все же возглавят страну, они продолжат конфликт с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Александр Бородай.
Парламентарий обратил внимание на то, что Зеленского откровенно «сливают». Однако от прихода к власти Залужного или Буданова* России лучше не будет.
«Вот эти люди настроены на то, чтобы воевать с нами. И они умеют это делать лучше, чем Зеленский — что Буданов*, что Залужный», — сказал собеседник агентства.
Пока же, к слову, главарь киевского режима не собирается никуда уходить. Более того, он высказывает Евросоюзу свое неудовольствие. «Просроченный» возмущен, что все отвлеклись на войну с Ираном и забыли про Украину. А именно — о кредите в 90 млрд евро, который ждет Киев.
Между тем у граждан Украины наконец-то наступает отрезвление. В Киеве все чаще пользуются русским языком. Много говорят о переговорах и выборах. И все боятся, что военный конфликт с Россией продлится еще три года.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.