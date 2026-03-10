Ричмонд
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. 17 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России, в том числе 9 над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 9 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три над Курской областью.

8 марта средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

