Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Так, 9 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три над Курской областью.
8 марта средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.
