Детский сад в поселке Ахтырском Абинского района продолжит работу 10 марта в обычном режиме. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Биушкин.
«Специалистами проведена полная проверка территории детского сада № 36 “Ягодка”, все необходимые мероприятия выполнены», — сообщил глава Абинского района.
Напомним, обломки БПЛА упали рядом с учреждением во время атаки в ночь на 9 марта. Детский сад был поврежден — проводились восстановительные работы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше