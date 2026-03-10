Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский сад в поселке Ахтырском Абинского района продолжит работу 10 марта

В Абинском районе провели проверку после падения обломков БПЛА рядом с детским садом.

Источник: Комсомольская правда

Детский сад в поселке Ахтырском Абинского района продолжит работу 10 марта в обычном режиме. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Биушкин.

«Специалистами проведена полная проверка территории детского сада № 36 “Ягодка”, все необходимые мероприятия выполнены», — сообщил глава Абинского района.

Напомним, обломки БПЛА упали рядом с учреждением во время атаки в ночь на 9 марта. Детский сад был поврежден — проводились восстановительные работы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше