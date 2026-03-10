Ричмонд
Силы ПВО РФ уничтожили за ночь 17 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны сообщило, что дроны были сбиты над Крымом, Белгородской и Курской областями.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России в ночь с 9 на 10 марта перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито над территорией Республики Крым — девять аппаратов. Еще пять беспилотников уничтожили над Белгородской областью и три — над Курской областью.

В Минобороны уточнили, что все цели были обнаружены и поражены дежурными средствами ПВО. Там отметили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Информация о разрушениях на земле или пострадавших в сообщении военного ведомства не приводится.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю киевский режим не меньше трех раз атаковал гражданские железнодорожные составы в Крыму, а также в Самарской области. В результате нападений ВСУ погиб помощник машиниста, получили ранения двое железнодорожников.

