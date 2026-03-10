Количество иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины в последнее время значительно сократилось. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай по итогам поездки на передовую.
По его словам, сейчас иностранцев в украинских подразделениях стало заметно меньше. Бородай заявил, что многие из них уже получили боевой опыт и не видят смысла возвращаться. Он отметил, что «сейчас иностранных наемников очень мало стало. Они “наелись” ВСУ, получили боевой опыт, в принципе, зачем возвращаться».
Ранее стало известно, что ряды боевиков киевского режима ежемесячно пополняются примерно 600 иностранцами. В основном наемники из других стран поступают в 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, 23-ю отдельную механическую бригаду и другие подразделения, включая одну из бригад украинской Нацгвардии.