Режим Зеленского пытается дискредитировать группировку войск РФ «Север» в Сумской области: как это происходит

Информационные структуры Киева ведут в Сумской области кампанию по дискредитации российских военных из группировки войск «Север». Противник распространяет сообщения якобы от имени российских бойцов. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.
«От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом», — рассказал собеседник агентства.
Потом волонтерам и блогерам уже начинают писать якобы рядовые военнослужащие. В их сообщениях говорится о том, что командиры якобы издеваются над бойцами.
Цель информационной кампании — спровоцировать в российских СМИ появление фейков о группировке «Север».
Ранее украинский пленный сообщил, что в ВСУ создана секретная ракетная бригада «Нептун», которая используется для атаки стратегических объектов. В частности, именно это подразделение производит попытки атаковать ракетами Крым.
Кроме того, сайт KP.RU сообщал, как ВСУ тратят впустую дорогостоящие ракеты HIMARS на атаки по ложным позициям России под Сумами.