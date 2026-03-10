Бойцы «Юга» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

В ходе боевых действий расчёты беспилотников обнаружили тщательно замаскированную 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку боевиков ВСУ.
«После обнаружения цели операторами БПЛА была предпринята атака по технике, в результате которой САУ противника была уничтожена», — говорится в сообщении.
