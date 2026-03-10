Украинская пенсионерка под Киевом помогла российским бойцам выявить диверсанта ВСУ. Об этой истории рассказал РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор дронов «Овод» с позывным «Челентано».
Этот инцидент произошел в феврале 2022 года. По словам собеседника, обстановка в тот период была крайне напряженной. Украинские диверсанты регулярно форсировали реку Ирпень, после чего меняли одежду и «растворялись» в тылу.
«Был случай, когда задержали такого человека. Его задержали на улице… Он начал утверждать, что он живет в доме на такой-то улице. И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: “Врет он!”… Да, бабуля говорит: “Он там не живет!”, — поделился подробностями “Челентано”.
Тем временем российская армия продолжает продвигаться в Сумской области. Так, недавно наши солдаты на данном направлении смогли уничтожить колонну техники с живой силой армии Украины. Кроме того, им удалось освободить село Бобылевка.