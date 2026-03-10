От кого зависит результат применения БпЛА

Работа Галги не ограничивается стенами лаборатории: он регулярно выезжает на позиции для выполнения боевых задач. Один из таких эпизодов произошёл в районе населённого пункта Гуляйполе. Этот участок фронта характеризовался высокой активностью беспилотной авиации с обеих сторон. В тот день расчёт разведывательных БпЛА проводил осмотр местности. Операторы заметили подозрительную активность в одной из лесопосадок. При детальном рассмотрении выяснилось, что разведчики обнаружили пункт управления дронами противника. Вражеские операторы чувствовали себя в безопасности, укрывшись в оборудованном блиндаже.