От кого зависит результат применения БпЛА

Применение беспилотных летательных аппаратов стало одним из ключевых факторов успеха штурмовых групп и артиллерии. Начальник лаборатории FPV-дронов и командир расчёта БпЛА с позывным Галга обеспечивает техническое превосходство подразделений в воздухе. Военнослужащий занимается подготовкой ударных беспилотников, ремонтом наземных станций управления и непосредственным поражением объектов противника. От качества его работы зависит результативность применения современных беспилотных средств поражения.
Из инженеров в операторы.
Жизнь до начала специальной военной операции у будущего командира была наполнена схемами, платами и точными вычислениями. Галга работал инженером в сфере электроники. Гражданская специальность требовала внимательности и усидчивости. Развитие технологий всегда его интересовало. В 2023 году этот интерес перерос в нечто большее.
При посещении военкомата специалисту предложили рассмотреть новое и перспективное направление. Беспилотные летательные аппараты тогда уже меняли картину боевых действий, но специалистов катастрофически не хватало. Галга понял суть предложения сразу. Опыт инженера идеально подходил для работы с дронами. Знания электротехники и программного обеспечения позволяли не просто управлять «птичкой», но и понимать внутренние процессы устройства.
Решение отправиться добровольцем в зону проведения СВО пришло с осознанием наличия у себя конкретных навыков. Эти умения могли принести реальную пользу стране.
«Я не мог оставаться в стороне, когда понимал, что мои руки и голова нужны здесь. На гражданке я занимался созиданием, разработкой. Здесь задача стоит иначе, но суть остаётся прежней. Техника любит умных. Я взвесил всё и решил, что мой опыт поможет Родине достичь поставленных задач», — рассказывает инженер.
Слагаемые успеха.
Работа в лаборатории подразделения ведётся в непрерывном режиме. Основная задача специалистов — техническое обслуживание и тщательная предполётная подготовка FPV-дронов. Здесь проводят диагностику изделий и необходимое техническое обслуживание. Галга и подчинённые проверяют работоспособность узлов, обновляют программное обеспечение и при необходимости устраняют неисправности. Командир лично контролирует готовность каждой единицы техники. Аппарат должен гарантированно отработать по цели. Особое внимание уделяют наземным станциям управления. От их исправности зависят стабильность связи и успех выполнения задачи.
Ремонт оборудования также ложится на плечи Галги. В условиях интенсивной эксплуатации пульты и антенны часто выходят из строя. Галга способен восстановить работоспособность станции буквально на коленке, используя имеющиеся под рукой инструменты. «Моя задача — обеспечить расчёты всем необходимым. Товарищи должны быть уверены, что “птичка” не подведёт», — объясняет военнослужащий.
Противостояние в небе давно перешло в инженерную плоскость. Галга с подчинёнными постоянно ищут новые решения для обхода вражеской защиты. В арсенале подразделения — самые разные типы беспилотников. Одни пролетают сквозь зоны действия средств радиоэлектронной борьбы. Другие оснащены системой управления через оптоволоконный кабель. Такое решение делает беспилотник абсолютно невидимым для противника: катушка с тончайшим проводом разматывается во время полёта, обеспечивая идеально чистую картинку даже на предельно малых высотах.
Камеры на дронах тоже различаются. Для ночной работы устанавливают тепловизионные модули. Днём используют камеры с высоким разрешением и хорошим зумом. Техническая многогранность позволяет выполнять широкий спектр боевых задач. Командир умело комбинирует средства поражения в зависимости от обстановки.
В бою.
Работа Галги не ограничивается стенами лаборатории: он регулярно выезжает на позиции для выполнения боевых задач. Один из таких эпизодов произошёл в районе населённого пункта Гуляйполе. Этот участок фронта характеризовался высокой активностью беспилотной авиации с обеих сторон. В тот день расчёт разведывательных БпЛА проводил осмотр местности. Операторы заметили подозрительную активность в одной из лесопосадок. При детальном рассмотрении выяснилось, что разведчики обнаружили пункт управления дронами противника. Вражеские операторы чувствовали себя в безопасности, укрывшись в оборудованном блиндаже.
Координаты цели мгновенно передали расчёту Галги. Времени на раздумья не оставалось: противник мог свернуть оборудование и сменить позицию в любой момент. Командир принял решение нанести удар незамедлительно. Военнослужащий лично подготовил дрон к вылету, выбрав аппарат с мощной боевой частью. Мастерство пилотирования и грамотная техническая подготовка позволили дрону незаметно подойти к объекту. «Птичка» подлетела ко входу в укрытие противника. Галга направил беспилотник точно в цель. Данные объективного контроля с разведывательного коптера подтвердили полное уничтожение пункта управления. Вражеский рой на этом участке остался без командования.
Каждый день службы для Галги наполнен смыслом: он видит результаты своего труда в изменениях на линии соприкосновения. Командир уверен в правильности своего выбора. Гражданский опыт нашёл лучшее применение в условиях защиты интересов страны. Галга продолжает совершенствовать навыки и обучать личный состав.
Вера в общее дело помогает преодолевать трудности и усталость. Галга знает, что каждый подготовленный им дрон — это вклад в победу. Военнослужащий гордится своей работой и коллективом, который удалось собрать.
«Я чувствую себя на своём месте. Пока мы здесь нужны, будем работать и попадать в цель. Для меня важно знать, что мои знания служат защите наших людей. Это лучшая мотивация вставать каждое утро и делать своё дело», — подводит итог Галга.
