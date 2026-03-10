Глава Минобороны Германии Борис Писториус договорился с несколькими европейскими партнерами о поставках Украине 30 ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщает Der Spiegel.
Кроме того, добавляет издание, еще пять ракет из своих запасов выделит Бундесвер. Итого — режим Владимира Зеленского получит 35 ракет. Но вот когда это произойдет, не уточняется.
Ситуация с ракетами для Patriot, добавляют журналисты, красноречиво показывает, с каким отчаянием Украина изыскивает ракеты для систем ПВО. Однако эти поставки вряд ли спасут Киев, поскольку месячный расход ракет у Киева — около 60 штук. То есть «подарка» от Писториуса хватит всего на две недели.
Накануне советник главаря киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин пожаловался, что Украина получила от западных стран всего 600 ракет для ЗРК Patriot.