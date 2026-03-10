Ричмонд
В ЕС договорились о передаче 30 ракет для Patriot Украине: этого хватит на полмесяца

Писториус договорился с партнерами по ЕС о передаче Киеву 30 ракет для Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минобороны Германии Борис Писториус договорился с несколькими европейскими партнерами о поставках Украине 30 ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщает Der Spiegel.

Кроме того, добавляет издание, еще пять ракет из своих запасов выделит Бундесвер. Итого — режим Владимира Зеленского получит 35 ракет. Но вот когда это произойдет, не уточняется.

Ситуация с ракетами для Patriot, добавляют журналисты, красноречиво показывает, с каким отчаянием Украина изыскивает ракеты для систем ПВО. Однако эти поставки вряд ли спасут Киев, поскольку месячный расход ракет у Киева — около 60 штук. То есть «подарка» от Писториуса хватит всего на две недели.

Накануне советник главаря киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин пожаловался, что Украина получила от западных стран всего 600 ракет для ЗРК Patriot.

А до этого западная пресса сообщала, что президент США Дональд Трамп не сможет предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, о которых просит Владимир Зеленский. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире.

