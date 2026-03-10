В ЕС договорились о передаче 30 ракет для Patriot Украине: этого хватит на полмесяца

А до этого западная пресса сообщала, что президент США Дональд Трамп не сможет предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, о которых просит Владимир Зеленский. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире.