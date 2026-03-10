Ричмонд
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. Благодаря пересмотру системы защиты Крымского моста предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью «Российской газете».

Источник: РИА "Новости"

«Полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход», — сказал Бортников.

По его словам, регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.

Глава ведомства отметил, что использование на объектах критической инфраструктуры «пассивных» средств защиты, таких как сетчатые и тросовые ограждения, бетонные конструкции, поглощающие взрывную волну панели и прочие технологические решения, призваны «не допустить либо минимизировать катастрофические последствия» террористических атак.

«При их относительной дешевизне они демонстрируют свою практичность и эффективность», — указал директор ФСБ.

