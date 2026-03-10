Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах

«Полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход», — сказал Бортников.
По его словам, регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.
Глава ведомства отметил, что использование на объектах критической инфраструктуры «пассивных» средств защиты, таких как сетчатые и тросовые ограждения, бетонные конструкции, поглощающие взрывную волну панели и прочие технологические решения, призваны «не допустить либо минимизировать катастрофические последствия» террористических атак.
«При их относительной дешевизне они демонстрируют свою практичность и эффективность», — указал директор ФСБ.