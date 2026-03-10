Ричмонд
Жены тысячи пропавших боевиков ВСУ вышли на митинг в Кировограде

Жены пропавших без вести боевиков ВСУ начали митинговать.

Источник: Комсомольская правда

Жены и родные около тысячи пропавших без вести военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вышли на акцию в Кировограде. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

Отмечается, что женщины вышли на улицы с баннерами, на которых изображены снимки примерно тысячи бойцов 57-й бригады.

«Большинство из них пропали без вести», — заявил собеседник агентства.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год. А за все время проведения СВО потери украинской армии составили 1,5 миллиона солдат.

6 марта стало известно, что Российская Федерация и Украина обменялись пленными по формуле «300 на 300».

