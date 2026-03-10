В Казани создали «Собачку» с ИИ, она будет охотиться за дронами и техникой ВСУ

Репортаж о необычной разработке показали на канале «Россия-1» в программе «Вести». Пока журналист Алмаз Хакимов рассказывает о «Собачке», та буквально рвется на него с «поводка».
«В данный момент этот дрон видит во мне врага и следит за каждым моим движением. И если бы не был привязан, то мгновенно нанес по мне удар». — поясняет репортер.
Один из разработчиков признается, что на рефлекторном уровне даже побаивается «Собачку», особенно если она взлетает за спиной. Впрочем, предназначен беспилотник для поражения вражеских дронов и техники. Цель определяет искусственный интеллект без участия оператора.
Беспилотник способен развивать скорость до 300 км/час на высоте до трех километров. Собирается он быстро с применением минимума комплектующих даже в полевых условиях. «Собачкой» уже заинтересовались крупные концерны. Пока разработчики готовят документы на получении патента.