В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе после атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева размещен на сайте городского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Севастополь в ночь на пятницу подвергся очередной атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадали девять человек. Шестеро, в том числе трое детей, доставлены в стационары с резаными ранами. Еще трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

«Ввести с 6 марта и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера, — говорится в указе. — Зоной ЧС определить территорию города Севастополя».

Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 6 марта был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с жилым зданием. Также на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа, а в районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу.

