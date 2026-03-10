В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Севастополь в ночь на пятницу подвергся очередной атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадали девять человек. Шестеро, в том числе трое детей, доставлены в стационары с резаными ранами. Еще трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
«Ввести с 6 марта и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера, — говорится в указе. — Зоной ЧС определить территорию города Севастополя».
Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 6 марта был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с жилым зданием. Также на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа, а в районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу.