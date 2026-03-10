Киевский режим атаковал поезд в Крыму: погиб один человек

Киевский режим атаковал поезд в Крыму, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, на прошлой неделе ВСУ как минимум трижды атаковали гражданские железнодорожные составы.
«В Республике Крым удар дрона по товарному поезду привел к гибели помощника машиниста и ранению машиниста», — рассказал Мирошник агентству ТАСС.
