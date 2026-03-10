Ричмонд
ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действия «Запада» за сутки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, потери украинских формирований составили свыше 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александровка и Паламаревка в Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Лозовое в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

