ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александровка и Паламаревка в Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.