ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий «Востока»

«Противник потерял более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Комсомольское, Воздвижевка Запорожской области, Старокасьяновское, Добропасово и Кривобоково Днепропетровской области», — отметили в российском военном ведомстве.