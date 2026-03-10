Ричмонд
ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки «Востока», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Комсомольское, Воздвижевка Запорожской области, Старокасьяновское, Добропасово и Кривобоково Днепропетровской области», — отметили в российском военном ведомстве.

