ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке министерства.
ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Пискуновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, уточнило МО.
«Противник потерял более 145 военнослужащих, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств», — добавило Минобороны.