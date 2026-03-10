«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, девять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сводке.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр», сообщило Минобороны РФ.