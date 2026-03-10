Ричмонд
Войска «Центра» нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 325 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.