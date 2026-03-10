Войска «Центра» нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.