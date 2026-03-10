Мирошник: в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда в Адлер

Об этом рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он сообщил, что на минувшей неделе зафиксировано не менее трех атак ВСУ на гражданские железнодорожные составы. В Крыму в результате удара дрона по товарному поезду погиб помощник машиниста. Был ранен машинист.
Ранее «АиФ-Юг» писал — 9 марта обломки БПЛА обнаружили в двух районах Краснодарского края. В Северском районе фрагменты беспилотников упали на территории одного из ДК. В Абинском районе обломки беспилотника были обнаружены рядом с детским садом. Оказалась повреждена калитка и окна в двух кабинетах. Пострадавших в обоих случаях не было.
