ПВО сбила 241 украинский беспилотник за сутки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ПВО России за сутки сбила 241 украинский беспилотник самолетного типа, восемь управляемых авиабомб и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 121 335 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 143 танка и других боевых бронированных машин, 1685 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы специальной военной автомобильной техники.

