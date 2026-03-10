Эксперт раскрыл, почему армия РФ замедлила активное наступление

Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас российская армия наступает медленнее из-за неблагоприятных погодных условий, но в планах — наращивание темпов продвижения. «Весна, таяние снегов, техника вязнет. А то, что Россия готовится к наступлению, этого никто не скрывал. Конфигурация фронта, расположение войск и действия говорят, что российские войска идут с самыми решительными целями», — рассказал эксперт.
Анатолий Матвийчук уточнил, что среди целей ВС РФ — возвращение контроля над всей территорией ДНР, взятие под контроль агломераций Краматорска, Славянска, Дружковки, формирование буферных зон в Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее стало известно, что российские бойцы вытеснили противника из села Голобовки в ДНР. По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, освобождение населенного пункта откроет для российской армии дорогу на Славянск с юго-востока.