Эксперт раскрыл, почему армия РФ замедлила активное наступление

Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас российская армия наступает медленнее из-за неблагоприятных погодных условий, но в планах — наращивание темпов продвижения. «Весна, таяние снегов, техника вязнет. А то, что Россия готовится к наступлению, этого никто не скрывал. Конфигурация фронта, расположение войск и действия говорят, что российские войска идут с самыми решительными целями», — рассказал эксперт.