Главное из брифинга Минобороны 10 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре украинские бригады и пограничный отряд в районах трех населенных пунктов Харьковской области, а также две бригады в районах четырех населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки: порядка 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Александровка, Паламаревка Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Лозовое ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 145 человек. Также противник лишился двух бронетранспортеров Stryker, бронемашины MaxxPro, пяти автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, склада боеприпасов и шести складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 325 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Комсомольское, Воздвижевка Запорожской области, Старокасьяновское, Добропасово и Кривобоково Днепропетровской области.

«Противник потерял более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует противника в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка и Камышеваха Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 65 военнослужащих, артиллерийское орудие, девять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сообщает Минобороны РФ.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 241 БПЛА самолетного типа.

