Главное из брифинга Минобороны 10 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.