Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины

«Совсем недавно мы насчитали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально полгода назад. Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима?» — сказал российский лидер на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Пушилин ответил, что под контролем киевского режима на данный момент находится примерно 17% территории ДНР.
«Мне так и докладывают, 15−17%», — отметил Путин.
