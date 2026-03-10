Ричмонд
Путин рассказал, какая часть территории ДНР находится под контролем Украины

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно поступающим ему докладам, сейчас под контролем Киева находится около 15−17% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), хотя полгода назад речь шла о 25% территории региона.

Источник: AP 2024

«Совсем недавно мы насчитали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально полгода назад. Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима?» — сказал российский лидер на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Пушилин ответил, что под контролем киевского режима на данный момент находится примерно 17% территории ДНР.

«Мне так и докладывают, 15−17%», — отметил Путин.

