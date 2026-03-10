Ричмонд
Эксперт раскрыл, почему ВС РФ сократили применение ряда ракет

Причиной сокращения интенсивности применения российской армией нескольких видов ракет, в том числе комплексов «Искандер», может являться стратегическое резервирование боеприпасов с целью использования их впоследствии для реализации особо важных задач. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Собеседник NEWS.ru считает, что корректировка тактики объясняется расширением масштабов военной промышленности страны. Он уточнил, что в странах Запада уже отметили, что Россия стала меньше использовать в боевых действиях против Украины некоторые ракеты, в частности «Искандер».

«В силу того, что наше производство работает хорошо и военная экономика встала окончательно на широкомасштабные рельсы, то, скорее всего, идет резервирование какой-то части арсеналов под серьезные задачи. По крайней мере, западные военные эксперты так предполагают», — уточнил эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации пусковой установки реактивной системы залпового огня MRLS американского производства в Харьковской области. Для уничтожения использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», уточнили в ведомстве.