Эксперт раскрыл, почему ВС РФ сократили применение ряда ракет

Собеседник NEWS.ru считает, что корректировка тактики объясняется расширением масштабов военной промышленности страны. Он уточнил, что в странах Запада уже отметили, что Россия стала меньше использовать в боевых действиях против Украины некоторые ракеты, в частности «Искандер».
«В силу того, что наше производство работает хорошо и военная экономика встала окончательно на широкомасштабные рельсы, то, скорее всего, идет резервирование какой-то части арсеналов под серьезные задачи. По крайней мере, западные военные эксперты так предполагают», — уточнил эксперт.
Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации пусковой установки реактивной системы залпового огня MRLS американского производства в Харьковской области. Для уничтожения использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», уточнили в ведомстве.