Эксперт раскрыл, почему ВС РФ сократили применение ряда ракет

«В силу того, что наше производство работает хорошо и военная экономика встала окончательно на широкомасштабные рельсы, то, скорее всего, идет резервирование какой-то части арсеналов под серьезные задачи. По крайней мере, западные военные эксперты так предполагают», — уточнил эксперт.