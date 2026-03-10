Днем 10 марта над Азовским морем сбили один беспилотник

Всего за указанный период над территорией РФ перехватили 35 украинских БПЛА: 21 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять — над Республикой Крым, по два — над Краснодарским краем и Курской областью.
