Днем 10 марта над Азовским морем сбили один беспилотник

В период с 8:00 до 16:00 10 марта силами противовоздушной обороны над Азовским морем уничтожили один беспилотник. Информация об этом содержится в сводке Минобороны.

Всего за указанный период над территорией РФ перехватили 35 украинских БПЛА: 21 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять — над Республикой Крым, по два — над Краснодарским краем и Курской областью.

