Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил наградить удерживавшего позиции у Гришино бойца звездой Героя

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее о подвиге бойца Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин.

«Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», — рассказал Песков.

По его словам, указ будет подписан в самое ближайшее время.

Представитель Кремля напомнил, что во время сегодняшней встречи с президентом Пушилин рассказал историю про подвиг молодого военнослужащего из Самары, которому 21 год и который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино.

«Этого молодого героя зовут Ярашев Сергей Романович. Он в госпитале, ему была проведена серьезная операция», — разъяснил пресс-секретарь президента.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше