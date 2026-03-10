Путин поручил наградить удерживавшего позиции у Гришино бойца звездой Героя

Ранее о подвиге бойца Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин.
«Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», — рассказал Песков.
По его словам, указ будет подписан в самое ближайшее время.
Представитель Кремля напомнил, что во время сегодняшней встречи с президентом Пушилин рассказал историю про подвиг молодого военнослужащего из Самары, которому 21 год и который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино.
«Этого молодого героя зовут Ярашев Сергей Романович. Он в госпитале, ему была проведена серьезная операция», — разъяснил пресс-секретарь президента.