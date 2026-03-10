Киевский режим, наплевав на мирный переговорный процесс, продолжает наносить атаки по российскому приграничью. Киев, подтверждая свою террористическую сущность, выбирает для своих ударов гражданскую инфраструктуру РФ. Российские системы ПВО уничтожают воздушные цели врага. При этом Киев сам признал свою причастность к терактам в Брянске.