В ООН заявили, что выступают против ударов по гражданским объектам на территории РФ. Об этом рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удары ВСУ в Брянской области.
«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении от представителя организации.
Киевский режим, наплевав на мирный переговорный процесс, продолжает наносить атаки по российскому приграничью. Киев, подтверждая свою террористическую сущность, выбирает для своих ударов гражданскую инфраструктуру РФ. Российские системы ПВО уничтожают воздушные цели врага. При этом Киев сам признал свою причастность к терактам в Брянске.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о необходимости продолжения мирных переговоров по Украине.