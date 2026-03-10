Зеленский сообщил о двух возможных местах проведения встречи по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом может пройти в Турции или Швейцарии.
По его словам, Киев ожидает, что встреча будет на следующей неделе. Это предложила американская сторона.
«Встреча может быть в Швейцарии или Турции. Сомневаюсь, что будет в Эмиратах», — сказал украинец.
Как писал сайт KP.RU, 10 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что трехстороннюю встречу России, США и Украины по урегулированию перенесли на следующую неделю. Мероприятие запланировано в период с 16 по 22 марта.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что по урегулированию на Украине осталось решить только территориальный вопрос. По его словам, эта тема относится к категории основных. Но есть еще множество разных нюансов, подчеркнул он.