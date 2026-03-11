Машины пьяных водителей отправили на СВО: военные получили 33 автомобиля из Челябинской области

В Челябинской области военным передали 33 автомобиля, которые ранее конфисковали у водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Машины по решению судов обращены в доход государства и направлены для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Как сообщил руководитель регионального главка полиции Сергей Космачев, переданные автомобили помогут повысить мобильность подразделений на передовой. По его словам, речь идет не просто о транспорте, а о вкладе в безопасность страны и поддержку бойцов.
Среди переданных машин есть как отечественные автомобили, так и иномарки. При этом для конфискации не имеет значения возраст, марка или состояние транспортного средства. Главное условие — автомобиль должен принадлежать осужденному и использоваться им при совершении преступления.
По закону суд может изъять машину у водителя, если он повторно сел за руль в состоянии опьянения. Транспорт в таком случае обращается в собственность государства.
Всего за последние три года из регионов Урала на нужды спецоперации уже передали 211 автомобилей. Кроме того, военным отправили более 19 тысяч единиц обмундирования.